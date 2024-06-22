Куда поехать на машине со всеми удобствами

У российских туристов новый тренд — в этом сезоне они предпочитают путешествовать не самолетами или поездами, а в арендованных автодомах — машинах, в которых есть все удобства для жилья. Притом что так можно заметно сэкономить. «Вечерняя Москва» выяснила, куда можно отправиться таким способом.

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Глава компании по аренде автодомов Максим Мигунов рассказал, что в автодоме есть все преимущества квартиры или гостиницы: кровати, душ, туалет, кухня, холодильник.

— И соответственно, автодома сдаются в аренду, как правило, долгосрочную, — отмечает эксперт.



Максимальное количество пассажиров, которые могут поместиться в таком автомобиле, — шесть-семь. А водителю для управления достаточно прав категории B, ведь машины весят до 3,5 тонны.

— При этом нужно учитывать, что все автодома оснащены механической коробкой управления, — говорит эксперт. — А высота авто — три метра, поэтому надо обращать внимание на дорожные знаки, которые вы раньше не замечали. Но это дело привычки — через полчаса вы уже спокойно будете управлять средством.



Аренда дома на сутки стоит в среднем от 12 до 18 тысяч рублей. Бензин — за свой счет. У разных компаний условия различаются, но, как правило, минимальный срок аренды — три-пять суток.

Итак, куда отправиться в автодоме?

Северный Кавказ: от 50 тысяч

Путешествие к горам, водопадам и другим природным красотам Кавказ в три тысячи километров обычно занимает 9–14 дней. Аренда автодома обойдется минимум в 150–200 тысяч рублей. Плюс бензин и питание. Если разделить расходы на всех путешественников, то выйдет 50–60 тысяч с человека — за эту сумму вполне можно интересно отдохнуть.

Золотое кольцо России: от 30 тысяч

Чтобы проехать по «жемчужинам» нашей страны, нужно преодолеть примерно тысячи километров. Продолжительность тура — от 6 до 10 дней. Путешествие — с учетом аренды дома, расходов на бензин и питания — обойдется в 30–50 тысяч рублей с человека. Кстати, средний расход топлива в автодоме — 10–12 литров на 100 километров пути.

Карелия: от 40 тысяч

В автодоме можно отправиться по живописным местам Карелии. Длина маршрута — от двух до трех тысяч километров. Продолжительность — 7–10 дней. Расходы с каждого путешественника — 40–50 тысяч рублей. Хороший способ экономии — это не только ехать, но и ночевать непосредственно в автодоме. Хотя спальные места там обычно не самые комфортные — довольно тесно, приходится поджимать ноги. Но это же приключение!

УСЛОВИЯ ПРОКАТА

Наиболее распространенные условия проката автодома:

Минимальный срок аренды автодома летом — 5 суток.

Возраст водителя от 25 лет, стаж вождения от 3 лет, категория B (легковая).

Пробег не ограничен. Гарантийный депозит от 100–150 тысяч рублей.

Для заключения договора аренды необходимо два документа: паспорт и права категории В.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лобарев, президент Ассоциации автомототуризма и караванинга: