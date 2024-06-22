Глэмпинг за 300 млн рублей появится в Большом Болдине

Глэмпинг для размещения гостей появится в Большом Болдине Нижегородской области. Строения для отдыха и проживания разместят на территории сервисной зоны музея-заповедника А. С. Пушкина. Об этом пишет Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU со ссылкой на администрацию Большеболдинского округа.

Всего планируется возвести 12 небольших домиков. Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей. Его проинвестирует АНО УК «Арзамас — Саров — Дивеево».

Напомним, музей-заповедник открылся после масштабной реставрации 6 июня 2024 года. Работы по сохранению исторических объектов приводились специально к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Ранее мы писали о том, что Горьковская железная дорога запускает мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино. Первый поезд отправится уже 29 июня.