На юге Крыма временно закрыли пляжи

Семь населенных пунктов на южном побережье Крыма остались без воды из-за аварии на коллекторе, пляжи закрыли до окончания восстановительных работ. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Сегодня, 23 июня, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ, которые проводит "Водоканал ЮБК", остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов региона. <...> В связи с аварией временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. По завершении аварийно-восстановительных работ (ориентировочный срок - завтра) и анализа проб воды пляжи будут открыты", - написала Павленко в своем Telegram-канале.



Мэр уточнила, что без водоснабжения остались поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, частично - город Алупка. Там организовали подвоз воды. Павленко отметила, что все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.