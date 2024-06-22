В Волгоградской области туристам напомнили о штрафах за стоянку машин в природных парках

В регионе стартовал сезон активного туризма, в том числе на территории памятников природы и природоохранных зон.

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В настоящее время в Волгоградской области есть 37 особо охраняемых природных территорий, за которыми ведется государственный надзор.

Особой популярностью у туристов пользуются памятники природы «Новотихоновский тюльпанный луг» и «Александровский грабен». Летом на их территории постоянно проводятся выездные обследования, фиксируются часто такие нарушения, как движение и стоянка машин.

Только за последних 2 года было возбуждено порядка 10 административных дел за такие нарушения, как выпас и прогон скота, сброс отходов, уничтожение краснокнижных растений.

Специалисты проводят с посетителями разъяснительную работу и напоминают о правилах поведения на таких территориях.