Пассажиры рейса Петербург – Чита провели ночь в транзитной зоне аэропорта

Рейс FZ 339 авиакомпании iFly Airlines должен был вылететь из Читы в Сочи в 16:40 по местному времени (10:40 мск), однако отправится в лучшем случае в 3 ночи. Проблема возникла с аэробусом авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в забайкальский город из Санкт-Петербурга (рейс FZ 338). Однако он опаздывает на 10 часов – вылет из Пулково перенесли с 01:25 на 12:00 по местному времени.

© tourdom.ru

Ночь пассажиры вынуждены были провести в аэропорту.

«Сидим в транзитной зоне, как в обезьяннике… Никаких внятных комментариев получить от представителей авиакомпании не можем. Они говорят, планируется вылет на 12 часов, технические неполадки с бортом, другого борта нет. Все возмущены. Тем, кто с детьми, предложили разместиться в комнате матери и ребенка», – рассказали очевидцы изданию «Чита.Ru».



В свою очередь, пассажиры, ожидающие вылета в аэропорту Читы, возмущаются тому, что о задержке их не предупредили – никакого СМС-оповещения не было, поэтому большинство прибыло на регистрацию за 2 часа до вылета. Теперь же выяснилось, что ждать рейса придется 10 часов.

Официально авиакомпания задержку рейсов не комментирует. Среди пассажиров распространяется версия, что проблема связана с недостающей деталью самолета – ее ждут из другого города. Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу перевозчика с просьбой прокомментировать ситуацию.

В четверг мы написали, что из-за поломки самолета туристы улетели из Антальи в Челябинск только со второй попытки. «Уральским авиалиниям» пришлось отправлять за пассажирами другой борт.