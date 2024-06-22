Яхтинг в России становится все популярнее и привлекает  инвесторов

Интерес к яхтенному туризму в РФ продолжает расти: по расчетам экспертов, опрошенных "РГ", на протяжении последних трех лет спрос на внутренний яхтенный туризм ежегодно удваивался. В некоторых регионах России он даже превышает предложение, поскольку еще пять лет назад внутрироссийские направления испытывали серьезные сложности с инфраструктурой. Сейчас ситуация активно меняется, идет бурное развитие марин и яхтенных стоянок, появляются все больше инвестиционных проектов по развитию береговой инфраструктуры включая яхтенные причалы, марины и порты. Но перед яхтенным туризмом стоят и некоторые вызовы. Подробнее об этом - в материале "Российской газеты".

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Пандемия, а затем санкционные ограничения положительно сказались на отрасли и на темпах ее роста, говорит генеральный директор ООО "Лаборатория Яхтинга" Анны Шумейко. Во-первых, часть судовладельцев, которые держали яхты в соседних странах - Финляндии, Эстонии или государствах средиземноморского бассейна, перевели свои суда на постоянное место базирования в порты и марины Санкт-Петербурга и Сочи.

Во-вторых, продолжает эксперт, сократилось количество выезжающих с целью яхтенного чартера за рубеж, соответственно, возрос запрос на аренду яхт и катеров в России.

В-третьих, импульс развития в виде притока клиентов получили парусные клубы, которые предлагают спортивный яхтинг на различных российских акваториях - они расширяют свою географию.

Основные направления яхтенного туризма внутри России традиционно связаны с наличием яхтенной инфраструктуры. Основательница компании PROyachting, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по парусному спорту Екатерина Скудина отметила в беседе с "РГ", что исторически это черноморское побережье Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Самара и другие города на Волге, Байкал и некоторые другие направления. Появились несколько проектов яхтенных марин в Казани, других волжских городах.

"Безусловно, развитие и популярность яхтенного туризма напрямую зависит от развития яхтенной инфраструктуры в регионе. Над этом и надо в первую очередь работать, чтобы получить стабильный поток яхт и туристов", - подчеркнула Скудина.



Аналогичного мнения придерживается и Шумейко. Она отметила, что спрос на маломерные суда, производимые российскими компаниями, вырос кратно. Большинство верфей загружено заказами на два-три года вперед. Однако при всем этом положительном тренде встают новые вызовы: отсутствие качественного предложения внутреннего яхтенного чартера, недостаток инфраструктуры для яхтинга (причалы, марины, стоянки, сервис), множественные законодательные ограничения для развития яхтенной инфраструктуры и чартера. Дальнейший прирост числа яхт и катеров в РФ будет сдерживаться за счет ограничения импорта и скромных производственных мощностей отечественных предприятий.

"Судостроение, законодательство и развитие инфраструктуры - это все сферы, где без поддержки государства сохранить темпы роста отрасли будет невозможно", - констатировала Шумейко.

Эксперты отмечают, что после принятия в 2021 году Концепции развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года наблюдается значительный интерес к этой тематике как со стороны государственных структур, так и среди частных инвесторов.

"Пожалуй, это самый стремительный рост интереса к развитию яхтенной инфраструктуры за всю постсоветскую историю страны", - говорит Скудина.



По ее мнению, наиболее эффективной формой развития было бы государственно-частное партнерство при строительстве марин и яхтенных стоянок. По ее мнению, вложение в строительство гидросооружений является очень затратным, и не всегда частные компании готовы самостоятельно инвестировать весь необходимый объем средств при довольно невысокой маржинальности самих таких объектов и, следовательно сравнительно длинном периоде окупаемости инвестиций. Тем не менее, береговая инфраструктура таких объектов становится центром притяжения и социальной жизни, вокруг яхтенных марин возникают сопутствующие сервисы и развивается малый бизнес, что положительно сказывается на общем экономическом росте регионов.

"Эффективное функционирование чартерного яхтенного бизнеса, наполнение акваторий соответствующими флотами судов, проработка востребованных маршрутов и услуг в области яхтенного туризма должны все же происходить усилиями малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо обеспечить понятную и прозрачную законодательную базу и дать возможность малым и средним компаниям легально развиваться в этой области самостоятельно, поскольку именно за счет малого и среднего бизнеса можно в относительно короткие сроки развить область яхтенного туризма и сделать ее экономически эффективной", - рассуждает Скудина.



В свою очередь, Шумейко напомнила, что в России существуют очаговые точки инфраструктуры (стоянки, марины) в исторически развитых яхтенных регионах - Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Подмосковье, Самара, Иркутск, Владивосток и других регионах. Не хватает сети марин вдоль побережья и на внутренних водных путях, говорит она - а ведь это именно то, что стимулирует судовладельцев на путешествия. Также отсутствует и система топливных заправочных станций, портоубежища и т. д. По мнению эксперта, основные вызовы сейчас - это разработать прозрачную понятную "дорожную карту" для тех инвесторов, которые хотят построить марину, создать работающие механизмы государственно-частного партнерства для финансирования капиталоемких объектов инфраструктуры, включающих гидротехнические сооружения, построить систему обучения управляющих яхтенной инфраструктурой.