В Сочи на пляже "Маяк" появятся спортивные зоны

Спортивные зоны оборудуют на пляже "Маяк" в центре Сочи в рамках реализации проекта благоустройства Приморской набережной. Об этом ТАСС сообщила руководитель группы компаний "Десо" Анна Невзорова.

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"Помимо того, что будет строиться новая берегозащита, трансформироваться будет и территория набережной пляжа "Маяк". Здесь появятся спортивные зоны - для игры в футбол, волейбол на песке, пляжный, зоны воркаута с видом на море, теннисные столы, площадки детские", - сказала она.



Кроме того, оборудуют амфитеатры, теневые навесы, аллеи из пальм и новое освещение. Невзорова выразила мнение, что таким образом эта пляжная территория станет уникальной для Сочи.

"Она станет явно большим триггером для развития всей набережной", - добавила собеседница агентства.



Строительство Приморской набережной в Сочи было завершено в 1984 году, ее конечной точкой является пляж "Маяк". Благоустройство набережной ведется в рамках проекта Сочи "Две реки - одно море". Приморская набережная - участок единого пешеходного маршрута протяженностью 15 км - от микрорайона Заречный в Центральном районе до микрорайона Старая Мацеста в Хостинском районе. Поэтапная реализация с благоустройством участков в едином стиле проводится с 2021 года.