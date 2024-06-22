Туристов из Вьетнама и КНДР хотят привлечь «зимней экзотикой» и китами

Туристические маршруты Хабаровского края хотят продвинуть во Вьетнаме и в КНДР, сообщила ТАСС замдиректора АНО "Туристский информационный центр Хабаровского края" Евгения Юдина.

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"Несмотря на односторонний характер туристских связей региона с Вьетнамом и КНДР, а также отсутствие прямого транспортного сообщения, туристский информационный центр проводит работу по продвижению регионального турпродукта на рынки этих стран", - сказала Юдина.



Она уточнила, что на разных площадках туроператоров стран информируют о возможностях отдыха на горнолыжных комплексах, в комфортабельных глэмпингах в условиях дикой дальневосточной тайги, о посещении красивейших горных озер в регионе, о рыбалке на реках края. Предлагаются сплавы и пешие походы, речные круизы по Амуру, а также туры на хребет Дуссе-Алинь и на острова Шантарского архипелага, где можно увидеть китов.

"Наиболее привлекательным для иностранных посетителей, в частности, из Вьетнама, будут отдых и занятия зимними видами спорта. Снег, катание на лыжах и бордах, посещение ледового городка в самом центре краевой столицы в новогодние праздники станут настоящей экзотикой", - отметила Юдина.



Она добавила, что Социалистическая Республика Вьетнам долгие годы являлась одним из приоритетных направлений пляжного отдыха за рубежом для жителей дальневосточного региона. В настоящее время прямые авиарейсы из Хабаровска не осуществляются. Незначительный поток выезжает на морские курорты Вьетнама через Китай или Таиланд.

"Учитывая популярность данного направления, туристский бизнес края с нетерпением ожидает скорейшего возобновления авиационных чартерных программ из Хабаровска во Вьетнам", - сказала замдиректора центра.



Туры в Северную Корею

Туроператоры Хабаровского края ранее организовывали поездки в КНДР для жителей региона. Так, с 2004 по 2015 годы компании возили туристов на морское побережье курорта Раджин, рассказала Юдина. Это были туры, включавшие железнодорожное и автобусное сообщение через переход Хасан - Туманган в Приморье. Они пользовались значительным спросом у потребителей, отметила она.

"В этом году туроператором "Бизнес-мозаика" заключен договор о сотрудничестве в туризме с корейской компанией "Интурист-Туманган", - сказала Юдина.



Активизация туристского обмена между двумя государствами идет согласно договоренностям, достигнутым в ходе 10-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. В Приморье в конце февраля были запущены авиарейсы в Пхеньян (КНДР), где можно посетить различные достопримечательности, расположенный рядом горнолыжный курорт. Хабаровскими туркомпаниями через Владивосток туда направляются отдельные туристы.

18-20 июня президент РФ Владимир Путин посещал с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В Ханое он провел переговоры с лидером республики То Ламом, по итогам которых стороны подписали не менее 11 документов. Главы двух государств также приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".