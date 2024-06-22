Под Красноярском пройдет фестиваль исторической реконструкции
Фестиваль исторической реконструкции "Енисейский форпост" пройдет 6 июля под Красноярском, сообщил ТАСС директор Дома офицеров Красноярска Дмитрий Шумов.
"На него [фестиваль] съедутся 400 реконструкторов из более 30 регионов России. В рамках фестиваля реконструируют четыре крупные битвы, юбилеи которых отмечают в 2024 году. Участники фестиваля покажут штурм Парижа 1814 года, сражение на Восточном фронте периода Первой мировой войны, освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В честь 35-летия вывода войск из Афганистана пройдет реконструкция одного из сражений в Панджшерском ущелье", - рассказал Шумов.
На фестивале организаторы установят военно-исторические интерактивные лагеря для зрителей.
"Там будут представлены эпохи от Древнего Рима до лагеря американской армии времен войны во Вьетнаме. <…> Также на фестивале выставят более 20 исторических образцов военной техники периода Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета предоставит артиллерийские системы", - добавил директор Дома офицеров.