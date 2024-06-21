Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос более чем на 20% с начала года

Рост турпотока более чем на 20% зафиксирован в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2024 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства курортов и туризма.

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"За период январь - май 2024 года туристический поток в регион составил 559 тыс. человек, что на 22,5% больше прошлогодних показателей [за тот же период]. Рост связан с развитием инфраструктуры курортно-рекреационных территорий Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.



Традиционно самым популярным направлением для отдыха остается Приэльбрусье, его выбирали чаще, чем в прошлом году, рост - 22,1%, это 390 тыс. человек. Наблюдается увеличение отдыхающих и в санаториях республики. Так, санаторно-курортный комплекс принял 11 тыс. чел. Это также больше на 22,2%.

В настоящее время Кабардино-Балкария готова единовременно разместить более 17 тыс. туристов, гостей принимают свыше 350 гостиниц, санаториев и баз отдыха.

Отмечается, что благодаря реализации новых проектов и выделению дополнительных средств в 2023 году в КБР реализовано множество проектов по обустройству туристической инфраструктуры - построили бассейны, кемпинги, гостиницы, возвели спортивные комплексы, созданы аудиогиды и обустроены пляжи. По прогнозам, к 2030 году в КБР ожидается 2,5 млн туристов в год. За последние пять лет турпоток в республику вырос в 2,7 раза.