В Оренбурге не будут открывать официальные пляжи в 2024 году

Официальные пляжи в Оренбурге в 2024 году открыты не будут из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью купающихся. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

"В этом году официальные пляжи в Оренбурге открыты не будут. Водолазы городской аварийно-спасательной службы обследовали дно в местах традиционных пляжей на Урале: в районе пешеходного моста и на восточной набережной у Красной площади. Их заключение однозначно - купание в этих местах опасно и может угрожать здоровью и жизни купающихся", - сообщил Салмин.



По его словам, сильный разлив реки Урал привел к тому, что русло углубилось и изменилось. Течение реки стало еще быстрее, чем было раньше. Кроме того, воды Урала несут мусор, в том числе строительный, не только по поверхности, но и под водой.

"Специалисты отмечают сильное подводное течение. В районе пляжа на восточной набережной спасатели обнаружили яму глубиной в четыре с половиной метра с водоворотами и воронками", - добавил глава Оренбурга.



По данным управления МЧС по региону, с начала года в Оренбургской области утонули 16 человек, среди них трое детей. Власти города и региона рекомендуют жителям воздержаться от купания в необорудованных и диких местах.