Туризм по регионам России может стать платным

Минэкономразвития вместе с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туристической индустрии и регионами намерены модернизировать эксперимент по курортному сбору, начиная со следующего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Идея заключается в том, чтобы дать регионам право самостоятельно решать, вводить ли у себя туристический налог или нет. В случае положительного решения властей регионов, дополнительная плата будет накладываться на номера в гостиницах и отелях. Размер сбора устанавливает каждый субъект сам, но его базовая величина составляет 65 рублей за сутки.

Собранные таким образом деньги будут направлены в муниципалитеты для последующего использования при создании, ремонте и реконструкции туристических объектов.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заметил, что механизм прозрачен как для бизнеса, так и для самих туристов.