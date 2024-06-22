Турагрегаторы прогнозируют рост бронирований от иностранцев на 40%

Число бронирований иностранными туристами на сайтах российских турагентств может вырасти на 40%, передает ТАСС со ссылкой на директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлию Скоромолову.

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По ее словам, в 2023 году просмотры сайтов турагентств РФ достигли 1,2 миллиарда. В 2024 году количество просмотров может вырасти до 1,5 миллиарда.

По данным АТАГ, почти половина иностранных туристов путешествует самостоятельно. Скоромолова отметила, что для увеличения въездного турпотока в Россию в том числе нужно активно продвигать российские сервисы бронирования за границей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.