Самолет вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира

Самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Новосибирска в Пхукет (Таиланд), спустя час полета вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

"Борт вернулся из-за больного пассажира. Ему стало плохо, семья снялась с рейса", - сказал собеседник агентства.



Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел в пункт назначения в 07:32 мск.