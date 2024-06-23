Что ждет туристов на южных курортах России летом

Пляжный отдых на юге России с каждым годом пользуется все большей популярностью среди жителей страны. Этот сезон не станет исключением. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, что ждет туристов на южных курортах этим летом.

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Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отмечает, что популярность курортных направлений Крыма и Краснодарского края обусловлена несколькими причинами.

— Безопасность стала для российских туристов ключевым фактором при выборе курорта. И наши сограждане предпочли провести отпуск в своей стране, — рассказывает эксперт.



Помимо этого, наблюдается положительная динамика развития многих курортных кластеров Крыма и Краснодарского края.

— Безусловно, индустрия гостеприимства стремится к цифре 140 миллионов поездок в год на отечественные курорты, в том числе и с учетом въездного потока в нашу страну. Об этой цифре пока рано говорить, но определенные шаги сделаны. На конец прошлого года этот показатель составил 83 миллиона поездок, что на 15 процентов больше, чем в 2022 году, — пояснил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. — Мы ставим задачи перехватить выездного туриста из России и сделать его внутренним. А также увеличить количество поездок отдельно взятого россиянина. Пусть он приезжает на наш юг не раз в два года, а каждый сезон и вовсе не обязательно летом.



Алексей Волков отмечает, что такому результату могут способствовать развитая развлекательная индустрия, пляжная инфраструктура и наличие круглогодичных курортов.

— У нас юг, наверное, самый подготовленный в плане сервиса, потому всегда был достаточно высокий туристический поток, — дополняет Волков.



По словам президента Общероссийского союза, Крым обладает самым развитым сервисом.

— Там борются за каждого гостя. Индустрия создает условия, чтобы каждый турист остался не только доволен, но и вернулся потом в следующем году или в межсезонье, — считает эксперт.



По словам Волкова, крымская Ялта в числе фаворитов среди отдыхающих. На территории этого курорта недавно открылся большой пятизвездочный отель известной российской сети.

— Относительно новым и популярным экскурсионным направлением становится Севастополь. Этот город долгое время оставался не у дел с точки зрения размещения в гостиницах и домах, однако все больше людей стремятся провести там отдых. Этому способствует и развитие Херсонеса Таврического, — отмечает Волков.



По словам эксперта, Евпатория становится бюджетной альтернативой Анапе в качестве семейного отдыха.

— Все-таки этот курорт пока многими отдыхающими недооценен, а зря. Там уже есть доступные гостиницы для семейного отдыха. Пока поток туристов устремляется в Анапу, но мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится и отдыхающие откроют для себя и Евпаторию, — объясняет Волков. — Там хорошая морская инфраструктура, огромные территории и потенциал. Сейчас строятся гостиницы, гостевые дома, в дальнейшем появится курорт «Золотые пески», который помогает строить федеральное правительство.



По словам Алексея Волкова, Сочи развивается не только как центр пляжного туризма, но и делового. В Сириусе, который находится недалеко от Олимпийского парка, совсем недавно отель на 3000 номеров перешел в систему «Все включено»:

— Отдельно отмечу развитие кластера в Сириусе, где в скором времени появится первый российский отель под российским брендом в линейке 5 плюс — делюкс-отель. Он предлагает большие конгресс-площадки, которые позволят проводить международные и всероссийские мероприятия.



Теперь Сочи — это большие туристические и деловые потоки и олимпийская инфраструктура.

Помимо этого, эксперт отметил развитие Анапы как важного туристического центра.