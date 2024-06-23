«Борются за каждого гостя»: что ждет туристов на южных курортах России летом
Пляжный отдых на юге России с каждым годом пользуется все большей популярностью среди жителей страны. Этот сезон не станет исключением. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, что ждет туристов на южных курортах этим летом.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отмечает, что популярность курортных направлений Крыма и Краснодарского края обусловлена несколькими причинами.
— Безопасность стала для российских туристов ключевым фактором при выборе курорта. И наши сограждане предпочли провести отпуск в своей стране, — рассказывает эксперт.
Помимо этого, наблюдается положительная динамика развития многих курортных кластеров Крыма и Краснодарского края.
— Безусловно, индустрия гостеприимства стремится к цифре 140 миллионов поездок в год на отечественные курорты, в том числе и с учетом въездного потока в нашу страну. Об этой цифре пока рано говорить, но определенные шаги сделаны. На конец прошлого года этот показатель составил 83 миллиона поездок, что на 15 процентов больше, чем в 2022 году, — пояснил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. — Мы ставим задачи перехватить выездного туриста из России и сделать его внутренним. А также увеличить количество поездок отдельно взятого россиянина. Пусть он приезжает на наш юг не раз в два года, а каждый сезон и вовсе не обязательно летом.
Алексей Волков отмечает, что такому результату могут способствовать развитая развлекательная индустрия, пляжная инфраструктура и наличие круглогодичных курортов.
— У нас юг, наверное, самый подготовленный в плане сервиса, потому всегда был достаточно высокий туристический поток, — дополняет Волков.
По словам президента Общероссийского союза, Крым обладает самым развитым сервисом.
— Там борются за каждого гостя. Индустрия создает условия, чтобы каждый турист остался не только доволен, но и вернулся потом в следующем году или в межсезонье, — считает эксперт.
По словам Волкова, крымская Ялта в числе фаворитов среди отдыхающих. На территории этого курорта недавно открылся большой пятизвездочный отель известной российской сети.
— Относительно новым и популярным экскурсионным направлением становится Севастополь. Этот город долгое время оставался не у дел с точки зрения размещения в гостиницах и домах, однако все больше людей стремятся провести там отдых. Этому способствует и развитие Херсонеса Таврического, — отмечает Волков.
По словам эксперта, Евпатория становится бюджетной альтернативой Анапе в качестве семейного отдыха.
— Все-таки этот курорт пока многими отдыхающими недооценен, а зря. Там уже есть доступные гостиницы для семейного отдыха. Пока поток туристов устремляется в Анапу, но мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится и отдыхающие откроют для себя и Евпаторию, — объясняет Волков. — Там хорошая морская инфраструктура, огромные территории и потенциал. Сейчас строятся гостиницы, гостевые дома, в дальнейшем появится курорт «Золотые пески», который помогает строить федеральное правительство.
По словам Алексея Волкова, Сочи развивается не только как центр пляжного туризма, но и делового. В Сириусе, который находится недалеко от Олимпийского парка, совсем недавно отель на 3000 номеров перешел в систему «Все включено»:
— Отдельно отмечу развитие кластера в Сириусе, где в скором времени появится первый российский отель под российским брендом в линейке 5 плюс — делюкс-отель. Он предлагает большие конгресс-площадки, которые позволят проводить международные и всероссийские мероприятия.
Теперь Сочи — это большие туристические и деловые потоки и олимпийская инфраструктура.
Помимо этого, эксперт отметил развитие Анапы как важного туристического центра.
— В Анапе открылся новый пятизвездочный отель, который предоставляет спектр широких услуг с системой «все включено». Здесь много гостиниц, пользующихся большим спросом. Анапа ежегодно принимает почти миллион туристов, а после запуска проекта Новая Анапа поток увеличится еще минимум на миллион.