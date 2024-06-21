Турагенты обеспокоены сбоем в CRM-системе

У многих турагентов возникли проблемы в работе из-за сбоя в CRM-системе «Мои документы – Туризм», которую используют многие представители отрасли. Программа для автоматизации процессов взаимодействия с заказчиками просто перестала открываться. Из-за этого оказалось невозможным оформлять новые договоры, вносить изменения в старые, проводить другие операции.

«Работа просто встала», – комментируют специалисты турбизнеса. Небольшие сбои некоторые из них обнаруживали еще накануне. Тогда были сложности с проведением платежей. Сейчас же проблемы стали тотальными.



На официальном сайте разработчики ПО разместили объявление о том, что в настоящее время ведутся восстановительные работы. Точные сроки пока что неизвестны. Попытки уточнить временные рамки на горячей линии не увенчались успехом – там автоответчик проигрывает сообщение о технических проблемах и сбрасывает вызов.

Турагенты переживают за сохранность данных в своих профилях, надеясь, что сбой не приведет к потере последних изменений. На текущий момент они пытаются выполнять повседневные задачи, обходясь без привычного инструмента и забыв об автоматизации.

Ранее TourDom.ru писал, что ФСБ сообщила о сбое на сайтах авиакомпаний и туроператоров.