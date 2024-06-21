В Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала 2024 года

Юбилейной туристкой стала жительница Москвы Алина Юсупова, приехавшая отдохнуть вместе со своей подругой. Бурлев уточнил, что женщина уже бывала в Сочи, но на этот раз ей повезло.

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"В отеле девушек встретили представители администрации Сочи. Гостье вручили сертификат трехмиллионного туриста и памятные подарки", - отметил заместитель главы администрации.



Считают туристов при помощи данных гостиничной и транспортной статистики, а также информации о посещениях горнолыжных курортов и других объектов. В прошлом году Сочи посетили больше 7,6 миллиона человек, причем к концу лета это число уже достигало 4,5 миллиона туристов. В этом году рост турпотока оценили в 7 процентов.