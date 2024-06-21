Туристический поток в Липецкой области вырос за 2023 год

Туристический поток в Липецкой области за минувший год вырос на 20% и составил почти 1 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, представляя полпреду президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву концепцию развития экотроп.

"На 20% у нас вырос турпоток, в прошлом году область встретила почти 1 млн туристов и сегодня решили, что нужно разработать еще несколько экотроп, которые свяжут Кудыкину Гору, Олений парк, Воргол и Пальна-Михайловку", - сказал Артамонов, представляя один из перспективных видов туризма, который, по его словам, "будет интересен также и жителям региона".



Губернатор напомнил, что федеральную поддержку, а именно грант в размере 500 тыс. рублей, получил в прошлом году проект "Горная страна в миниатюре". Он реализуется в окрестностях археологического парка "Аргамач" и только за один сезон сюда приехали свыше 5 тыс. туристов, дабы полюбоваться пейзажами и побывать в скалистом ущелье. "Горная страна в миниатюре" - часть большой экотропы "Аргамач-Скорняково" протяженностью 29 км, которая связывает два района и постепенно обрастает туристической инфраструктурой, привлекая еще больший интерес", - продолжил Артамонов. Он заметил, что тропа не подразумевает исключительно пешие прогулки. Так, преодолеть ее можно частично или за несколько дней, при этом выбрав прогулку на велосипеде, сплав по реке, экскурсию по природным и архитектурным достопримечательностям, переночевав в старинной усадьбе или глэмпинге. Последнее, как подчеркнул глава региона, все больше становится востребованным у туристов форматом и власти регионе также хотят его расширять.