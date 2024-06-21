Как в Башкирии нашли подход к туристам со всего мира

Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше, гласит китайская пословица. Лучшим местом для того, чтобы познакомиться поближе с собой, богатой природой и новой культурой – в последние годы стала Башкирия, жемчужина Южного Урала, душа Евразии. Республика давно перестала ассоциироваться только с медом и санаториями, а катание на горных склонах – не единственное развлечение в регионе. Он намного богаче, ярче и насыщен событиями и историей. Надо только почувствовать всей душой, открыться Башкирии, и ты уже никогда не будешь прежним. И об этом все чаще узнают не только жители республики, России, но и зарубежья. ГорОбзор.ру выяснил, как региону буквально за 5 лет удалось найти подход ко всем туристам и обеспечить колоссальный рост индустрии.

Расставить акценты

Правительство Башкирии сегодня точно знает, в чем уникальность республики, и делает на это ставку. Да, в регионе – лучшие в стране санатории, да, республику знают по кумысу, да, здесь находится Капова пещера. Но это далеко не все. В 2020 году геопарк «Янгантау» первым в России получил признание и статус глобального геопарка ЮНЕСКО. В 2022 году ГорОбзор.ру писал об открытии историко-музейного комплекса «Шульган-Таш». Благодаря упорству Радия Хабирова объект, который строили с 2018 года, возвели, несмотря на трудности. Эти события стали своеобразным символом того, что Terra Incognita может быть не только показана, но и рассказана, интересно и современно. Не забывает республика гордиться главными символами Башкирии – шиханами.

4 мая в Ишимбайском районе у визит-центра геопарка «Торатау», также стремящегося к получению статуса от ЮНЕСКО, открылся этнокомплекс. Об уникальности проекта, легендах шихана и о том, что удивляет иностранных туристов, ГорОбзор.ру поговорил с Газизом Галиным, управляющим менеджером по развитию территории геопарка «Торатау».

«У нас действуют 6 юрт: сувенирная лавка, лекторий, историко-культурный центр, кафе на 40 мест, две гостевые люксовые юрты для семей – каждая рассчитана на четырех человек – с шикарным видом на Торатау. Этнокомплекс пользуется большим спросом. Например, историко-культурный центр ежедневно посещают 250-300 человек. В музее мы рассказываем и показываем быт рода юрматы. Кроме того, в этнокомплексе регулярно проходят тематические мероприятия: фотосессии, свадебные регистрации, научные онлайн-конференции, мастер-классы и многое другое», – рассказал собеседник.



Визит-центр, этнокомплекс, лестница на шихан – они позволяют туристам не просто посмотреть Торатау, но и больше узнать, прочувствовать и даже самому ненадолго стать представителем рода юрматы. И такой комплексный подход к созданию локации привлекает все больше туристов, в том числе зарубежных.

«Торатау в целом является местом притяжения для жителей Башкирии. Но к нам приезжают со всех регионов России, а также туристы из других стран – Казахстан, Киргизия, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Индия. Иностранцы очень полюбили наш шихан. Бывшие кочевники – киргизы, казахи – постоянно удивляются: у них такого качественного обслуживания нет, уровень другой. Люди приезжают зарядиться положительной энергетикой. Шиханы издревле считали священным местом. Согласно легенде, если человек поднимается на Торатау с плохими намерениями, то у него не получится добраться до вершины», – отметил Газиз Галин.



Конечно же, не забывают здесь о коллаборации с региональной программой «Башкирское долголетие». Пожилые жители региона – постоянные гости этнокомплекса. За один день отдыхающие могут посмотреть фильм о шихане, послушать лекцию, посетить конную прогулку или пасеку. Важными гостями в геопарке были и остаются дети-инвалиды. Для них, стоит сказать, все бесплатно. Чтобы ребята чувствовали себя комфортно, устанавливаются пандусы для безбарьерного отдыха. Неотъемлемой частью отдыха для всех станет обед в этнокомплексе.

«У нас по-настоящему уникальное кафе. Блюда – бешбармак, плов – готовятся по рецептам местного населения. Это традиционная башкирская еда. У нас есть все! Можно пообедать на улице на урындыке. Вся продукция для кафе выращивается местными фермерами», – пояснил собеседник.



Экономика – неотъемлемая часть туризма. И этому в этнокомплексе тоже уделено большое внимание, как верно подметил Газиз Галин. Геопарк в целом создает рабочие места для жителей Ишимбайского района. Здесь все – от поваров до администраторов – местные жители. А территория большая, рабочие руки нужны. Люди остаются в родных краях, получают зарплату и приносят пользу.

Запустить механизм

Теперь попробуем разобраться: как республика смогла. В теперь уже кажется далеком 2019 году Радий Хабиров еще в должности врио главы Башкирии сказал о внутреннем туризме: «У нас критическая ситуация». На том же совещании было принято решение о создании системы грантов, субсидий, налоговых льгот и других инструментов, которые помогли бы бизнесу развивать сферу. Еще один твердый шаг навстречу туризму власти сделали, когда пандемию приняли не как кризисную точку, а как точку роста индустрии. С этого момента многое изменилось.

Сегодня Башкирия неустанно наращивает темпы, о чем говорят цифры. В 2023 году турпоток в регион вырос на 14% по сравнению с 2022 годом. Это 2,2 млн отдыхающих. Показатель вывел республику на 3 место в ПФО, на 12 – в России. В Национальном туристическом рейтинге по итогу за 2023 год Башкирия вошла в первую, так называемую золотую группу, заняв 14 место. Помимо прочего, в 2024 году за январь-февраль было оказано платных услуг в сфере туризма на 2,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее, что говорит и о положительном экономическом эффекте развития индустрии.

«Рост платных услуг отражает уровень развития туризма и индустрии гостеприимства региона. Башкортостан, где эти сферы активно набирают обороты, становится все более привлекательным для гостей. Для нас важно, чтобы путешествия в Башкортостан были не только интересными, но и комфортными для всех категорий туристов», – говорил тогда министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.



Результаты региона ранее неоднократно отмечали на федеральном уровне. Так, в декабре 2023 года Радий Хабиров встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Последний отметил лидерство республики в сфере строительства модульных гостиниц.

«Активно развивается туризм. Регион в числе лидеров по строительству модульных гостиниц. Благодаря программе субсидирования таких проектов, которую инициировал президент России Владимир Путин, в республике значительно увеличится номерной фонд. Люди в Башкирию едут, здесь, действительно, хорошо и комфортно», – сказал Максим Решетников.



Новые идеи

Точкой отсчета развития внутреннего туризма можно считать старт в 2020 году республиканской программы «Башкирское долголетие». Указ о запуске проекта Радий Хабиров подписал в День пожилых людей. Экскурсионные туры по родным краям были востребованы настолько, что уже через 2 года власти приняли решение дофинансировать программу, увеличив число отдыхающих втрое – с 4 до 12 тысяч человек. В 2023 году цифра выросла до 20 тысяч. Расширилась география проекта. Уже сейчас жители Башкирии могут посетить Беларусь, в перспективе – Крым, Абхазия.

Также 2 года в республике успешно реализуется федеральная программа «Школьный туризм». В ней приняли участие порядка 50 тысяч школьников. Третье не менее важное направление – промышленный туризм. К слову, в 2023 году на втором всероссийском акселераторе «Открытая промышленность» стратегию Башкирии признали лучшей в сфере продвижения. В 2025 году туристы смогут посетить 40 крупнейших предприятий региона, в два раза больше, чем сегодня.

Баланс во всем

Развитие туризма и туристической инфраструктуры на протяжении последних лет оставалось приоритетным направлением для власти. Пандемия и проведение специальной военной операции не лишили сферу финансирования, о чем ГорОбзор.ру рассказали в Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии. Важно добавить, что руководство региона активно участвует в распределении федерального бюджета. Деньги направляют на создание кемпингов, глэмпингов, пляжей, зон отдыха и прочее.

«В 2022 году сумма господдержки развития туризма составила 464,4 млн рублей, в 2023 году – порядка 1,9 млрд рублей. В том числе на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году выделено 77,7 млн рублей, в 2023 году – 1,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей – из федерального бюджета, 99,5 млн рублей – из республиканского бюджета, 1,9 млн рублей – местного бюджета. В 2024 году общая сумма государственной поддержки развития туризма составляет 900 млн рублей, в том числе на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – 530,4 млн рублей, из них 519,9 млн рублей – федерального бюджета, 10,5 млн рублей – республиканского бюджета. В 2024 году на реализацию проекта «Башкирское долголетие. Туризм» выделено из республиканского бюджета 48 млн рублей, «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» – порядка 20 млн рублей», – пояснили в ведомстве.



Деньги, прямо скажем, важны, так как туризм неразрывно связан с ключевыми экономическими показателями. О положительных эффектах развития туриндустрии ГорОбзор.ру рассказала Зульфия Ишназарова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента факультета экономики и права Сибайского института (филиала) Уфимского университета науки и технологий. Эксперт выделила пять основных тенденций.

«Во-первых, экономика и туризм развиваются взаимосвязано, поскольку туристская деятельность вносит свой вклад в формирование макроэкономических показателей, например, ВВП, ВРП, бюджеты страны и субъектов РФ, обеспечивает поступление налогов, что, в свою очередь, направляется на социально-экономическое развитие, что положительно влияет на все сферы жизнедеятельности, в том числе и туризм. Во-вторых, именно благодаря туризму повышается бренд региона, а это притягивает инвестиционные потоки, повышая инвестиционную активность региона. В-третьих, следует отметить, что стремление регионов к нахождению и позиционированию уникальности с целью привлечения туристов развивает и другие сферы, которые, в отличие от природно-географических особенностей, появляются благодаря усилиям человека. В-четвертых, туризм дает возможности предпринимателям, появляются новые и развиваются уже функционирующие организации, предлагающие услуги туризма, увеличивается число самозанятых в этой и других сферах, и здесь снова, вместе с развитием туризма, появляются благоприятные условия для ремесленников, сельскохозяйственных производителей. Наконец, конечно, это влияние на качество жизни, в том числе это влияние на занятость населения, ведь появляются новые рабочие места, особенно это важно для сельского населения, это возможность путешествовать, узнавать регион и страну в целом. Тем более в настоящее время поездки и экскурсии становятся еще более доступными благодаря, в том числе, отдельным программам, например, «Башкирское долголетие», которое реализуется пока только в нашем регионе и представляет собой уникальную возможностью повысить культурно-познавательный отдых для жителей так называемого серебряного возраста», – разъяснила экономист.



Внутри туризма

Амбассадор Башкирии, основатель Южноуральской тропы, ставшей лучшей в стране в 2023 году по версии всероссийской премии «Маршруты года», Раис Габитов знает о туризме все, потому что он и есть туризм. Мы обсудили с ним, к каким результатам привела работа, проделанная в последние годы, как изменилось число туристов и почему новые локации будут вызывать интерес у отдыхающих.

«После 2020 года резко вырос спрос на внутренний туризм в том числе и в Башкирии. Могу однозначно сказать, что число туристов постоянно растет. Я могу делать такие выводы по своим знакомым – владельцам отелей и турбаз, у них в сезон нет мест совершенно. В основном туристов привлекают природные факторы – горы, реки. Также я считаю, что есть и этническая составляющая», – поделился Раис Габитов.



Амбассадор Башкирии уверен: создаваемые сегодня в республике точки притяжения обязательно будут пользоваться спросом. Приехавшие в Уфу люди смогут посмотреть и республику. Для этого нужно будет всего лишь на день арендовать авто.

«Новые локации однозначно привлекут новых туристов. Геопарк «Торатау» находится рядом с тремя крупными городами Башкирии. Можно из Уфы скататься, посмотреть, за полдня буквально. Это выигрышное положение. Музей кочевых цивилизаций – идеальное расположение. Час от Уфы. Походил по центру столицы и поехал дальше, я считаю, это великолепно, такой локации очень не хватало», – высказался путешественник.



Раис Габитов в беседе поделился интересным наблюдением: Башкирия мало пиарится на федеральном уровне в отличие от соседей. Реклама должна быть систематической. Ведь региону уже есть, что рассказать и показать. Не надо стесняться. Кроме того, надеется блогер, республика с новым министром предпринимательства и туризма выстроит долгосрочную стратегию развития индустрии, что приведет к новым достижениям.