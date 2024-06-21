Большинство туристов в поездках тратят на сувениры

Большинство россиян в поездках по стране тратят на сувениры до 5 тысяч рублей
Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, сколько в среднем туристы тратят на сувениры в поездках по России. Большинство респондентов (65%) заявили, что готовы тратить на такие покупки от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Отелло» (сервис бронирования 2ГИС).
Ещё 21% путешественников выделяют на покупку сувениров более 8 тыс. рублей.
В основном опрошенные привозят подарки семье и детям (79%), себе (70%), друзьям (69%), а также коллегам (32%).
В числе самых популярных сувениров — магниты (65%), местные продукты, например чай или сладости (53%), украшения (46%), банные принадлежности (8%).
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.