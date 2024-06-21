Туристам пообещали защиту на популярных курортах России

Российским туристам пообещали защиту от возможных попыток атак Украины на курортах Краснодарского края. Об этом заявил Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

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По словам собеседника издания, Вооруженные силы России контролируют ситуацию на популярных отечественных курортах. Комментируя атаку, совершенную Киевом при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Кубани, Алтухов отметил, что на курортный сезон «эта небесная суета» влиять не будет.

«Из-за рано установившейся жаркой погоды популярные курорты края уже практически заполнены. И подчеркну — максимально защищены», — заверил депутат.



Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ в ночь на пятницу, 21 июня.