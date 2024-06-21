Регионам РФ хотят разрешить вводить туристический сбор с 2025 года

Минэкономразвития предложило разрешить регионам России самостоятельно вводить туристический сбор с 2025 года. Отмечается, что поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс министерство подготовит и внесет на рассмотрение министерства Минфина на следующей неделе.

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На данный момент в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге проводится эксперимент по взиманию курортного сбора. Он заканчивается в 2024 году. Учитывая итоги эксперимента, Минэкономразвития предложило распространить эту практику на все российские регионы.

Известно, что фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не проживающего в нем. Решение о замене туристического сбора или его размере окончательно будет принимать правительство субъекта. Также отмечается, что собранные средства будут направлены на инфраструктуру для туристов.

В министерстве уточнили, что базовая ставка налогообложения составит около 65 рублей за один номер в сутки. То есть 6 тысяч рублей в квартал. Вместе с тем субъекты будут иметь право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Это значит, что власти региона могут снизить или обнулить сбор в низкий сезон.

Ранее в Государственной думе оценили перспективы введения туристического налога. По данным депутата ГД РФ Натальи Костенко, большинство российских регионов хотят развивать туризм, а это значит и желание вводить туристический сбор.