В Сочи прибыл первый рейс из Ирана по упрощенной электронной визе

В пятницу утром в международном сочинском аэропорту имени В.И. Севастьянова торжественно встретили первую группу из 104 иранских туристов, которые приехали отдыхать на российский курорт по упрощенной электронной визе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

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"Иран входит в топ туристических въездных направлений наряду с Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией и Кувейтом. А курорт Сочи наряду с Москвой и Санкт-Петербургом является самым востребованным направлением. Деловые контакты со странами Аравийского полуострова налаживают в условиях интенсификации связей между Россией и Ближним Востоком", - рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.



Еженедельные чартерные рейсы авиакомпания Iran Air Tour будут выполняться по пятницам. Прилет из Тегерана в Сочи - в 7.50, а вылет из Сочи в столицу Ирана - в 9.00.

Программу осуществляют российский туроператор Mantera Travel совместно с иранским "БуранПарс" при поддержке Министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана, минкурортов края и мэрии Сочи".

"Формат электронных въездных виз позволяет нам расширить возможности для въездного туризма, - отметил начальник управления курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов. - Планируется, что до конца лета Сочи смогут посетить не менее тысячи туристов из Ирана".



По информации пресс-службы администрации Кубани, эта группа отдыхающих из Ирана пробудет в Сочи до 28 июня. За неделю гости посетят основные достопримечательности курорта, "Сочи Парк" и Красную Поляну.

Кстати, в прошлом году Сочи посетили около 18 тысяч иностранных туристов, а в первом квартале 2024 года их число уже превысило 14 тысяч человек.

В летнем расписании аэропорта Сочи, которое будет действовать до октября, осуществляются полеты по 59 внутренним и 23 международным направлениям: Стамбул, Анталья и Даламан (Турция), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Тель-Авив (Израиль), Тбилиси и Батуми (Грузия), Минск (Беларусь), Алматы и Актау (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкент, Самарканд, Фергана и Наманган (Узбекистан), Белград (Сербия), Хургада и Шарм-Эль-Шейх (Египет), Пхукет (Тайланд), Минск (Беларусь), Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Киргизия) и Манама (Бахрейн).