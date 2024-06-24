Идем к лакколитам: пятиглавый Бештау

Приезжая на Кавказские Минеральные Воды, первое, что вы видите, — горы, которые окружают города-курорты. Это лакколиты — не до конца сформировавшиеся вулканы с магмой внутри. Всего таких на Кавминводах 17, и прогулка к ним — отличная идея для досуга.

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Пятиглавый Бештау виден практически из любой точки Кавминвод. Гора — самая высокая из всех лакколитов Ставрополья и достигает 1402 метров. Бештау переводится с тюркского как «Пять гор», отсюда же и название города Пятигорск.

На Бештау можно подняться по маршрутам разной сложности и из нескольких мест. Сегодня мы отправимся от «Профилактория» в городе Лермонтов. Старт — автопарковка по координатам 44.105912, 43.004795. Дорога идет через лес по каменисто-земляной тропе, поэтому не забываем надеть треккинговые кроссовки или ботинки. Захватите и палки: впереди затяжной подъем между двух вершин.

Когда тропинка начинает резко набирать высоту, значит, мы уже перед седловиной. Добравшись до нее, делаем пятиминутный привал. Слева от нас виден Малый Тау, справа — Большой Тау, прямо — Железноводск, а позади — Лермонтов и гора Шелудивая. После короткого отдыха продолжаем подъем на Большой Тау. Тропа каменистая, поэтому идем не спеша. От финальной точки нас отделяет примерно полчаса пути с великолепными видами на разнотравье.

Сложность: 4+ из 5;

Время в пути: 1,5−2 часа в одну сторону;

Расстояние в одну сторону: 3,5 км;

Набор высоты: 550 м;

При себе: треккинговые палки, удобная обувь, ветровка, фонарик.

На вершине обходим вокруг иконы, установленной лицом к мужскому монастырю, который мы видим на склоне внизу. На Бештау бывает сильный ветер, так что во время привала после круга почета стоит надеть ветровку. Располагаемся на одной из нескольких лавочек или прямо на склоне, пьем принесенный в термосе чай и любуемся прекрасными видами на города Кавминвод и горы-лакколиты.

На вершине Бештау можно встретить живописнейший закат, но тогда придется спускаться по темному лесу, что небезопасно даже при наличии фонарика. Так что возвращаемся до захода солнца и тем же маршрутом, что и поднимались. Если повезет, вы сможете понаблюдать за полетом планеристов или встретить обитающих здесь лис.

В следующий раз мы отправимся к лакколитам вблизи Железноводска. Наш путь будет лежать к горам Железная и Развалка и к Пещере вечной мерзлоты. В конце предыдущей прогулки, по Пятигорску, нас ждал «сеанс» в лучшем «кинотеатре».