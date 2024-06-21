В Салехарде старый овраг превратят в мини-парк для отдыха

В Салехарде появится еще одна благоустроенная общественная территория.

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Так, в окружной столице старый овраг превратят в парк для отдыха. Об этом рассказал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов.

— Сегодня с общественниками проекта «Город ярких людей» побывали на месте будущего парка. Старый овраг станет комфортным пространством для отдыха салехардцев и гостей города уже в следующем году, — поделился Денисов.



Там будут организованы мостовые переходы и дорожки для прогулок, установят арт-объекты и беседки для отдыха, а также площадки для юных северян. К тому же горожанам больше не придется обходить овраг.

Ранее глава Салехарда Алексей Титовский в ходе прямого эфира рассказал о благоустройстве окружной столицы..