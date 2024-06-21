В Москве построят новые гостиницы

В столице на территории бывших промзон, на неэффективно используемых и незастроенных территориях планируется строительство 30 гостиниц. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Москва является одним из ведущих туристических центров, поэтому важно совершенствовать инфраструктуру для гостей. Для этого необходимо развивать гостиничный бизнес, поддерживать предпринимателей, работающих в сфере туризма, и увеличивать номерной фонд.

— Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров, — рассказал Ефимов.



По его словам, новые помещения появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде.

Одна из самых больших гостиниц планируется к возведению в районе Ростокино. Компания АО «Интел-Групп», с которой по итогам открытого аукциона город заключил договор о ределопменте территории, реорганизует участок площадью пять гектаров и построит там деловой квартал с гостиничным комплексом, дополнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества города Максим Гаман.

20 июня стало известно, что в Филимонковском районе вблизи деревни Марьино в Троицком административном округе благодаря частным инвестициям построят образовательный комплекс на 1050 мест.