Туристы будут участвовать в археологических раскопках в Брянской области

Группа научных туристов примет участие в археологических раскопках на комплексе исторических памятников Хотылёво в Брянской области. Они также смогут послушать лекции российских антропологов и археологов, рассказал в интервью ТАСС российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Станислав Дробышевский.

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"К нам приезжают туристы. <…> Они платят небольшие деньги на прокорм себя и еще немножко на питание археологов, а взамен показываем им, как проходят раскопки, а, если человек хочет и способен, то разрешаем поучаствовать в них - конечно же, под надзором. Сначала мы боялись доверять это туристам, но практика показалась: чем люди старше, тем они зачастую сознательнее. То есть им можно показать, как надо делать, и они, действительно, начинают делать именно так, в отличие, например, от большинства студентов", - сказал Дробышевский.



Он добавил, что научные туристы приезжают в Хотылёво с 2022 года. Тогда их было около 40 человек, в прошлом году - под 80.

"Статистику мы не вели, но если на глаз, то большинство - айтишники. Они прямо говорят, что сутками сидят за компьютерами, не видят живых людей, забыли, что есть небо голубое, травка зеленая, птички, и в отпуске хотят все это вспомнить", - поделился антрополог.



Туристам в Хотылёво читают лекции, проводят экскурсии не только по местам раскопок, но и в Брянский музей, в археологический музей села Юдинова, где хранятся жилища из костей мамонта времен верхнего палеолита.

"Есть и другие развлечения. Например, когда туристы пытаются повторить орудия древних людей, применяя разные техники: один делает так, другой - эдак, а потом археологи смотрят чье творение оказалось ближе к оригиналу. Это позволяет нам разобраться, как делали разные орудия или для чего их использовали. То есть мы так и туристов развлекаем, и проводим эксперименты, на которые у ученых бы ушли многие часы работы", - отметил Дробышевский.



В этом году археологические раскопки в Хотылёво начнутся в конце июня и закончатся до конца лета.