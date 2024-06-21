В Оренбурге не будут открывать официальные пляжи в 2024 году

В этом году официальные пляжи Оренбурга работать не будут. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин. Накануне водолазы обследовали дно Урала и сделали неутешительные выводы.

Водолазы АСС города побывали на традиционных местах купания на Урале: в районе пешеходного моста и на восточной набережной у Красной площади. Специалисты изучили дно и сделали заключение, что купаться в этих местах опасно. Так, на восточной набережной спасатели обнаружили яму глубиной в четыре с половиной метра с водоворотами и воронками.

«Сильный разлив Урала привёл к тому, что русло реки углубилось и изменилось. Течение, и в обычные годы сильное, стало ещё быстрее. И воды Урала несут различный мусор, в том числе и строительный, не только по поверхности, но и, что опаснее, под водой. Специалисты отмечают сильное подводное течение», - отметил глава Оренбурга Сергей Салмин.



Мэр также попросил горожан воздержаться от купания на диких пляжах и подчеркнул, что купаться в этом году в областном центре запрещено.