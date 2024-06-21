В Дагестане будут бороться с нелегальной сдачей жилья туристам

Глава Министерства туризма Дагестана Эмин Мерданов заявил, что с начала 2024 года республику посетило уже 662 000 человек. Это на 11,5% больше, чем за первые полгода 2023 года. Чиновник отметил, что в регионе действует 17 санаториев, 164 гостевых дома, 103 турбазы и 366 гостиниц.

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В 2023 году муниципальные власти в ходе проверок выяснили, что из 167 средств размещения туристов 43 работали без регистрации и постановки на налоговый учет. В результате часть из них была закрыта.

Для борьбы с незарегистрированной сдачей жилья в аренду будут действовать по московскому сценарию – проверки таких домов с привлечением полиции. По итогу будет сформирован реестр владельцев, которые будут поставлены на учет и заниматься своей деятельностью уже в легальном поле.

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