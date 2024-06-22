Курорт Соль-Илецк разочаровал ценами туристов из России

В начале июня двери распахнул обновленный курорт в Соль-Илецке, обещая своим посетителям незабываемый отдых. Однако, всего за несколько недель работы, он успел столкнуться с шквалом негативных отзывов. В чем же дело?

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Самой обсуждаемой темой стали цены. Входной билет на курорт в этом году стоит 380 рублей, что на 30 рублей больше, чем в прошлом. Повышение цен, пусть и не драматичное, вызвало недовольство у туристов, которые привыкли к прежним расценкам.

Еще одной проблемой стала отсутствующая система браслетов. Посетители вынуждены каждый раз платить за вход на соленые озера, даже если покидают территорию для того, чтобы пообедать.

"Неужели так сложно ввести систему, как на других курортах?" – негодуют отдыхающие.



Качество еды в местных кафе также оставляет желать лучшего. По мнению туристов, цены на еду завышены, а качество блюд не соответствует стоимости. Многие жалуются на невкусную пищу и ограниченный выбор. В итоге, единственным вариантом для многих остается приносить еду с собой.

Владельцы курорта обещали увеличить количество ларьков с мороженым и напитками. Однако, на данный момент посетители не заметили никаких изменений. Жара на пляже делает отсутствие холодных напитков и мороженого настоящим испытанием.

Недостаток пляжной мебели вызывает недоумение у туристов. Почему одни отдыхают на шезлонгах под зонтами, а другие вынуждены сидеть на песке? Ведь все платят одинаково за вход на территорию.

Несмотря на проведенный ремонт, многие туристы уверены, что раньше было лучше. "Курорт потерял свою атмосферу", "Раньше было уютнее", "Цены выросли, а качество услуг упало" – вот типичные отзывы, которые можно услышать от посетителей.



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