Россиянам раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях в 2024 году

Летом многие россияне предпочитают отправиться на отдых в санатории. Руководитель пресс-службы сервиса «Островок» Анита Гусич раскрыла, во сколько обойдется такой отпуск в 2024 году.

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По словам Аниты Гусич, средняя стоимость проживания в российских санаториях летом 2024 года выросла на 4 % по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 8 400 рублей за ночь. Это на 300 рублей больше, чем в 2023 году, пишет «Газета.Ru».

Как отмечает эксперт, средний чек бронирования в санаториях этим летом составил 38 тыс. рублей за четыре ночи, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 42,4 тыс. рублей за пять ночей.

Анита Гусич также отметила, что увеличение стоимости проживания, вероятно, связано с инфляцией, и это не является значительным ростом. Она также предположила, что сокращение продолжительности пребывания в санаториях может быть связано с желанием туристов оптимизировать бюджет своих поездок.

Ранее 360.ru писал, что Абхазия может стать лидером по количеству туристов из России. Путешественников привлекают на курорты страны тысячей объектов туристической направленности.