Доля многократных туристических виз в Россию для иностранцев снижается

Директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов рассказал, что количество многократных туристических виз в Россию для иностранцев неуклонно снижается.

© РИА Новости

Его слова передаёт РИА Новости.

«Практика и анализ статистических показателей имеющейся в нашем распоряжении базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается», — заявил Климов.



По его словам, в 2022 году многократные визы составляли 14,2% от числа всех выданных виз, а в 2023-м — 7,5%.

Климов отметил, что причиной низкого спроса на этот тип виз является неготовность туроператора нести ответственность за пребывание иностранцев после окончания разовых туров.

Он также считает, что идея выдавать российскую визу по прилёте в страну усложняет мероприятия компетентных органов, направленные на недопущение въезда нежелательных лиц.