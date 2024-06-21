Акулу заметили у популярного пляжа в Приморье

Жители Приморья предупреждают друг друга об акуле, которая плавает неподалеку от популярных пляжей. Хищницу сняли на видео в окрестностях Находки.

«В районе Песчанки плавает, наверное, метра два с половиной», – говорит на видео очевидец.



Пляж Песчаный находится между Находкой и Врангелем. Как рассказал автор видео, акула была довольно далеко от берега. Какого она вида, неизвестно, но, скорее всего, сельдевая.

Напомним, акулы часто встречаются в водах Приморского края. Чаще всего, это неагрессивные сельдевые акулы, но бывают также белые акулы или акулы-мако, которые опасны для человека.