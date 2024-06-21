Что привлекает туристов в Приморье: названы популярные достопримечательности

В последнее время отдых в Приморском крае становится популярен среди жителей российских регионов. Их привлекает не только пляжный отдых, но и активные виды туризма.

© РИА Новости

«Российские туристы предпочитают все виды отдыха: пляж, активные виды туризма – экскурсионные поездки по различным городам с осмотром достопримечательностей, поездки на природу с посещением национальных парков и заповедных территорий, отдых на природе с палатками, походы и сплавы по рекам», – сообщили в министерстве туризма Приморья в ответ на запрос «ФедералПресс».



Отмечается, что в Приморье работает более 70 туроператоров, отвечающих за внутренний туризм.

Традиционно туристов в Приморье привлекает морское побережье и природные достопримечательности. Среди них – Токаревский маяк, бухты Стеклянная и Лазурная, ботанический сад – институт ДВО РАН, бухта Ахлестышева, мыс Тобизина.

Пользуются популярностью и достопримечательности Владивостока – это исторический центр города, смотровые площадки, Ворошиловская батарея, Новосильцевская батарея с фортом Поспелова. В последние несколько лет туристы специально приезжают в Приморье на гастрономические фестивали и международные спортивные события.

Между тем стало известно, откуда больше всего приезжает туристов в Приморье. Специалисты отмечают, что в последние полтора года турпоток значительно вырос.