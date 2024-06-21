Туристы из Сибири и Сочи начали интересоваться отдыхом в Приморье

В Приморье наблюдается увеличение потока иностранных туристов. Этому способствовало открытие границ с Китаем в январе прошлого года.

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«По итогам 2023 года турпоток вырос в 24 раза (в сравнении с 2022 годом) до уровня 129,5 тысяч человек», – сообщили в ответе на запрос «ФедералПресс» в министерстве туризма региона.



Также специалисты отмечают увеличение потока туристов и из других дальневосточных регионов, а также Подмосковья и Ленинградской области, Сибири и Свердловской области. Стали приезжать туристы из Сочи, Краснодарского края.

За год число турпоездок в регионе выросло на 25,4 %, превысив отметку 3,7 млн поездок.

В министерстве отметили, что в 2024 году ожидается, что турпоток в Приморье составил 3,79 млн человек.

Напомним, ранее жительница Приморья рассказала об отдыхе в Сочи. По словам женщины, комфорт чувствуется только в отелях.