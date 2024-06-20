Чем Калмыкия может удивить туристов кроме тюльпанов и лотосов

Тюльпаны и лотосы - это два туристических бренда Калмыкии, но первые цветут в апреле, а вторые начинают радовать со второй половины июля. Однако республика может удивить своей культурой, кухней, природой и развлечениями с национальным колоритом и в другое время. Тем более добраться сюда самостоятельному туристу теперь проще.

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С 28 мая после более чем двухгодичного простоя открылся аэропорт в Элисте. Сейчас сюда летают самолеты из Москвы, а с 1 июля откроется сообщение с Сочи. Из столицы билет обойдется в 10-15 тысяч рублей, а с южного курорта - в три-шесть тысяч в зависимости от даты вылета. 8 июня в Элисту также пошли пассажирские поезда из Анапы и Адлера. Билеты в купе стоят примерно четыре-пять тысяч рублей, в плацкарту - 2,5-2,7 тысячи. На первом в этом году поезде в Калмыкию из Краснодара отправилась корреспондент "РГ".

В Элисте можно снять стандартный номер в отеле за три-пять тысяч рублей в сутки, а можно двухместную юрту со всеми удобствами в глэмпинге, тоже в общем-то за вполне приемлемые 5,5 тысячи рублей.

Калмыкия - единственный в европейской части России буддистский регион. Так что в первую очередь отправляемся в главных хурул (храм) республики - "Золотую обитель Будды Шакьямуни" со второй по высоте (девять метров) статуей Будды в Европе. Заходить в храм можно только разувшись, но не босиком, так что лучше взять с собой носки либо купить бахилы. Туристы могут полюбоваться росписями на стенах или сесть на лавку и послушать мантры. Очень успокаивает.

В прошлом году Калмыкию посетили более 120 тысяч гостей. При этом федеральные туроператоры зачастую предлагают комбинированные туры с посещением Элисты, Волгограда и Астрахани. А наиболее комфортным временем для отдыха в республике называют весну и осень, когда в регионе еще не так жарко.

В самой Элисте самостоятельный турист может заказать однодневные экскурсии - к Меклетинскому розовому озеру и горящему источнику, к птичьему озеру Маныч-Гудило, в заповедник, где живут сайгаки, за которыми можно понаблюдать со специальных смотровых площадок. Однако будьте готовы раскошелиться. Например, за то, чтобы прогуляться по розовому озеру, послушать "поющие барханы" и пообедать в кибиточном стане, придется заплатить 18 тысяч рублей (индивидуальная экскурсия).

В Элисте можно снять стандартный номер в отеле за три-пять тысяч рублей в сутки, а можно двухместную юрту со всеми удобствами за 5,5 тысячи



Обязательным для посещения сами калмыки называют Одинокий тополь, который считается "местом силы". Отправляемся туда вместе с элистинским гидом Константином. "Высота дерева - около 25 метров. Ему более 150 лет. По легенде семечко в своем посохе принес монах, вернувшийся с Тибета, - рассказал Константин. - Дерево находится посреди степи на возвышенности, и в него, к сожалению, периодически бьют молнии, поэтому с одной стороны крона повреждена. Его обрезают и стараются по возможности сохранить. Кроме того вокруг высадили саженцы молодых тополей". Величественное дерево окружают восемь белоснежных ступ (культовое сооружение), здесь же находится специальное место, где можно оставить жертву духам - монеты, конфеты и молоко- и загадать желание, обойдя дерево три раза по часовой стрелке.

Конечно же, Калмыкия известна своей национальной кухней, которая весьма разнообразна, и только знаменитым чаем и кумысом отнюдь не ограничивается. В Элисте есть как национальные рестораны, так и обычные, где в том числе имеется отдельное меню с местными блюдами - дотуром, бериками, хошуурами, борцоками и так далее.

Конечно, столп калмыцкой кухни - это баранина, однако любители гастрономической экзотики могут попробовать жареную верблюжатину, карпаччо из мяса марала, салат с мясом яка, томленую конину. Кстати, их стоимость не превышает тысячи рублей.

И обязательно стоит посетить в Элисте местные этноцентры, где можно покататься на верблюдах, переодевшись в национальные костюмы, попробовать кумыс, пострелять из лука и узнать о том, как жили предки местных жителей в те времена, когда они были кочевниками. А тем туристам, которые отправляются в путь в Элисту или в любой другой город России, пожелаем, как принято у калмыков, белой дороги.

Комментарий

- Открытие аэропорта способно увеличить турпоток в республику примерно в два раза. Пока он не работал, здесь были скорее транзитные туристы, которые приобретали многодневные межрегиональные туры, например из Волгограда, и посещали несколько регионов, путешествуя на автобусе. На самолете же можно прилететь на пару дней, тем более данное направление - недорогое.



Надо искать идеи, придумывать фишки, которые могут быть интересны, пусть не миллиону путешественников, а хотя бы 100 тысячам. Местному бизнесу и властям важно понимать, где их туристы. Часто мы видим, что гостей пытаются завлечь с другого конца страны. Но, например, 90 процентов туристов на Алтае - это жители соседних регионов, поэтому там фокусировать внимание надо на сибирские области. И в Калмыкию могут активно поехать как раз жители Астраханской и Волгоградской областей, если им предложить одно- или двухдневные туры.