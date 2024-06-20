На пляже в Павшино появился мобильный водно-спасательный пост

На пляже в Павшино оборудован мобильный водно-спасательный пост. Официально данный пляж не предназначен для купания, но его благоустроили для комфортного отдыха и предотвращения несчастных случаев на воде. Об этом сообщает администрация городского округа Красногорск.

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«Продолжаем работу по обеспечению безопасности жителей в местах отдыха. В жаркую погоду пляжи пользуются особой популярностью. Важно взаимодействие сотрудников МВД и спасателей», – отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.



На пляже есть стенды с правилами поведения на воде. Также имеются материалы по профилактике несчастных случаев. Отдыхающие могут воспользоваться кабинами для переодевания и позагорать на песчаном пляже.