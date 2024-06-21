Маршрут на выходные — Калуга: что посмотреть, где жить и где есть

Калуга находится на месте древнего вулкана (внезапно), а потому жители порой становятся свидетелями «багрового тумана», которому приписывают мистическое происхождение. Но сюда стоит ехать не за этим. Космическая и купеческая — вот темы, которые раскроются во время визита.

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Что посмотреть:

Музей истории космонавтики

Оценить размеры дублера ракеты «Восход», на которой летал Юрий Гагарин. Пристыковать корабль к МКС. Увидеть капсулу, в которой Белка и Стрелка вернулись из космоса. Попробовать рассольник, люля-кебаб и торт «Москва» из тюбиков. Иными словами, в музее определенно найдется занятие и детям, и взрослым. Спасибо основоположнику космоплавания Константину Циолковскому, который 40 лет прожил в Калуге, и Юрию Гагарину, заложившему первый камень музея.

Старокупеческая архитектура

В Калуге сохранилась атмосфера дореволюционного купеческого города. Вот похожий на сказочный терем Гостиный двор XVIII века: в 14 корпусах раньше торговали рогожей, щетиной, кожей и калужским тестом (традиционный десерт наподобие мягких пряников). Вот усадьба Билибиных-Чистоклетовых, где сохранилась внутренняя отделка первых хозяев. Они построили дом в 1809 году, а сейчас здесь расположился художественный музей. А вот ярко-красные «Палаты Коробовых», где разместился краеведческий центр. Еще одна известная локация — 15-арочный каменный мост, построенный в 1785 году по принципу древнеримских виадуков.

Церковь Космы и Дамиана

Белые стены, черные маковки, красная кровля. Возведенный в 1794 году храм удивляет не столько смешением стилей (барокко и классицизм), сколько своей романтичной обшарпанностью. В запустение церковь пришла в советские годы, когда ее использовали как изолятор для заключенных. Сейчас комплекс, на постройку которого когда-то ушло 70 тысяч рублей серебром, восстанавливается, теряя тот самый шарм ветхости.

«Чертово городище»

За порцией мистики и леденящих душу легенд едем в урочище «Чертово городище» в парке «Угра». Местные жители боялись здесь гулять вплоть до 30-х годов прошлого столетия, хотя многие и сегодня рассказывают, как блуждали по территории и не могли найти выход (или даже терялись во времени). А все черти: по преданию, черт посватался к местной девушке, которая устроила ему испытание — построить за ночь дворец. С задачей жених из ада не справился, но руины того дворца — огромные валуны с выемками («чертовы пальцы») — можно увидеть и сейчас. Историки, правда, уверяют, что камни остались от язычников.

«Никола Ленивец»

Бобур, Вселенский разум, Мавзолей мечты, Ротонда, Маяк — каждый, наверное, хоть раз слышал про парк «Никола Ленивец», по огромной территории которого разбросаны замысловатые арт-объекты. У многих парк ассоциируется с фестивалем «Архстояние», который там проходит ежегодно. Как бы то ни было, многие возвращаются сюда, на берег реки Угры, вновь: природа и умиротворение тому причины.

Оптина пустынь

Основанный в конце XIV века монастырь известен на весь мир: сюда едут за очищением — духовным и физическим. Прославили обитель преподобные старцы, которые помогали нуждающимся и советом, и даже исцелением. В монастырь ежегодно приезжает более 100 тысяч паломников, среди которых были: Лев Толстой, Федор Тютчев, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Петр Чайковский.

Где остановиться:

«Русское идеальное»

Металлическая труба зависла в воздухе над пригорком, а внутри — домик: кровать, стол, стулья-пеньки, душевая. Все комфортно встроено в цилиндрическое пространство. Изначально павильон построен в качестве очередного арт-объекта в парке «Никола Ленивец», но впоследствии его стали использовать по назначению.

«Гончаровъ»

Прапрадед Натальи Гончаровой, той самой, которая стала супругой Александра Пушкина, построил особенную усадьбу для семьи. На территории дворцеподобный дом соседствовал с промышленным комплексом — парусно-полотняной и бумажной мануфактурами. Как насчет проникнуться атмосферой усадебной жизни XVIII–XIX веков, остановившись в отеле, открытом в каретном сарае завода?

«На краю земли»

В глэмпинге 15 шалле, на террасе каждого установлена горячая купель «Фурако», которая непременно растапливается к приезду гостей. А вокруг лес, где можно встретить зайцев, лисиц, бобров, косуль, аистов и уток. Как бонус — грибы, дикая клубника, яблоки, ежевика и травы для чая, которые можно собрать во время прогулки.

Где есть:

The Pub 102

Что желаете? «Большую кукарачу» или «Игру в кальмара»? Супчик Фроси Прокофьевны или ботвинник дедушки Саши? Если эти названия блюд не вызывают у вас улыбки, то вот еще парочка: свиные ребра BBQ «Пятачок был против» и говяжьи ребра «Марафон Блиновской». В последнем случае вы действительно получите порцию ароматных ребер, а не пустые обещания.

«Герои нашего времени»

Завтраки здесь подают весь день напролет. Впрочем, все «утренние» блюда звучат настолько замысловато, что подойдут и для обеда, и для ужина. Например, картофельные блинчики с цыпленком и белыми грибами. Есть в кафе и более сытные позиции, вроде пасты с цыпленком, томатами и цукини, сырного супа и киша (из начинок — индейка, груша, голубой сыр или порей и креветки).

«Мир морей»

Морепродукты доставляют в ресторан из Шри-Ланки и с Дальнего Востока. В меню — с десяток видов устриц, гребешки, креветки, осьминоги и ежи. Рыбу — дорадо, групер, снеппер, сибас — могут приготовить на гриле или запечь в соли, а также подать в виде севиче или крудо.