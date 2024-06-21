В Москве построят 30 гостиниц

В районе Строгино возведут квартал с общественно-деловой застройкой по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участка займется инвестор, определенный по результатам аукциона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью “АВА ДОН”, с которым город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара. Вложения в реализацию проекта составят почти девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 461 миллион рублей. В результате будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом о реорганизации площадки», — рассказал Владимир Ефимов.



Итоговая цена лота выросла более чем в 13 раз и составила более 312,4 миллиона рублей.

В ходе редевелопмента участка на пересечении МКАД с улицами Таллинской и Кулакова победитель торгов сможет построить около 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых недвижимости, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Там появятся офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта. Территорию благоустроят и проложат улично-дорожную сеть.

Город регулярно проводит торги на право заключения договоров о комплексном развитии территорий для привлечения инвесторов, готовых принять участие в реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков. На аукционы приглашают любые компании, отвечающие требованиям, установленным для участников торгов.

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, для допуска к торгам инвесторам необходимо было подтвердить опыт участия за последние пять лет в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров.

«Еще при подаче заявки инвесторов проверяют на соответствующий опыт и финансовую стабильность. Победителем торгов на право комплексного развития территорий становится участник, предложивший наибольшую стоимость. Длительность сегодняшнего аукциона составила около 2,5 часов», — добавил Кирилл Пуртов.



По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.