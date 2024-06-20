В Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала 2024 года

На пост мэра Сочи претендуют 14 кандидатов. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города-курорта.

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"В комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края поступили документы от 14 кандидатов, - говорится в сообщении. - Комиссия приступила к их проверке".

Список кандидатов на кресло главы администрации главного отечественного города-курорта пока официально не оглашен. Напомним, что 17 июня к новой работе в администрации Сочи в качестве первого заместителя и исполняющего обязанности главы города приступил Андрей Прошунин.

"С сотрудниками мэрии и представителями депутатского корпуса обсудили первоочередные задачи развития города с учетом потребностей жителей и возрастающего год от года турпотока, - написал он в первый день своей работы в своем Telegram-канале. - Вместе нам предстоит большая работа".

Согласно процедуре, отбор претендентов на пост градоначальника будет вести специальная комиссия. Свою кандидатуру предложит губернатор. А уже после этого депутаты Городского собрания Сочи получат возможность проголосовать на своей сессии за кандидатуру нового мэра.

Известно, что результат выборов планируют объявить 3 июля.