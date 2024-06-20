Названо самое популярное направление для перелетов в июне

Самым популярным направлением для перелётов в июне стал Сочи — на город приходится каждое пятое бронирование авиабилетов.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».

Туристы из Москвы предпочитают Сочи больше остальных — 33% всех приобретённых билетов направлены именно туда, и они планируют провести в отпуске в среднем девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми.

Из Санкт-Петербурга было куплено 9% билетов в Сочи, среднее время отдыха составит десять дней, а 19% петербуржцев поедут в отпуск в Сочи с детьми.

Из Екатеринбурга на курорт прилетят 5% отдыхающих, которые планируют провести чуть больше недели в этом городе.

Ранее сообщалось, что Москва и Сочи возглавили список популярных направлений для путешествий летом.