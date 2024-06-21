Гуляем по омским экотропам правильно: куда ехать и как себя вести

С наступлением сезона отпусков каждый из нас выбирает, как его провести. Тем, кто решил отдохнуть в Омской области, предлагают разные виды туризма: событийный, гастрономический, этнический и другие. В последние годы появился ещё один - экологический.

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Экологический туризм направлен на знакомство с природными достопримечательностями при минимальном воздействии человека на окружающую среду. С одной стороны, туристу необходимо получить полноценный опыт от взаимодействия с природной территорией, с другой - эта территория, её флора и фауна не должны пострадать от нахождения там человека. Добиться баланса можно созданием эколого-туристических троп - специально оборудованных маршрутов, предназначенных для экологического просвещения и организации познавательного отдыха посетителей.

На экотропах туристы знакомятся с флорой и фауной региона, наблюдают за природными процессами, изучают экологические особенности местности, получают знания об охране окружающей среды. В этом им помогают информационные стенды и указатели. Маршруты проложены так, чтобы не побеспокоить местных животных. В Омской области установлены четыре экологические тропы. Расскажем подробнее о каждой из них.

Самая первая в регионе экотропа одновременно является самой доступной для жителей Омска. Она появилась в 2018 году в природном парке "Птичья гавань". Это особо охраняемая природная территория в пойме Иртыша, где обитают 97 видов птиц, а также зайцы, ондатры, ласки и другие дикие животные. В мире существует только два водных природных парка в черте города - в Омске и Нью-Йорке. "Птичья гавань" поделена на четыре зоны. Вход на территорию для прогулок и семейного отдыха свободный. В заповедную зону допускаются только научные сотрудники для исследований. Доступ в зону познавательного туризма разрешён только в сопровождении сотрудников природного парка. Именно здесь и проложена экотропа "По следам пернатых". Посетителям необходимо заранее записаться на экскурсию, в том числе с посещением смотровой вышки "Маяк". Разумеется, никто не может гарантировать, что местные кряквы, кулики, белые цапли, хохлатые чернети продефилируют перед посетителями. Наблюдение за ними требует времени и усидчивости, а для удобства оборудованы специальная вышка и схрон - маленький домик, где можно спрятаться и поставить фотоаппаратуру.

Маршрут вдоль берега Ленёво представляет собой отрезок лесной дороги протяжённостью в один километр. Пройти его можно самостоятельно и в составе экскурсии. Через каждые 70 метров там установлены информационные щиты, рассказывающие о заказнике, легенде о пяти озёрах, примечательном муравейнике-гиганте, о местных растениях и животных, грибах и ягодах, которые можно собирать, а также о том, как не потеряться в лесу. Гуляя по тропе, можно разглядывать вековые деревья и растения, занесённые в Красную книгу. Вода в озере прозрачная, рыб видно на глубине до 2,5 м. В конце тропы посетителей ждут металлические скульптуры медведя, лося и бобра - животных, которые водятся в местных лесах.

Совсем другой пейзаж на озере Эбейты. Необъятное небо, широкая степь и солёная вода - главные составляющие километровой экотропы. Информационные стенды рассказывают о флоре, фауне, воде и лечебной грязи. Также там можно прочитать семь легенд о том, как в этом месте появилось озеро и почему оно такое солёное. Ландшафт похож на космический, а туристам на пути попадаются растения необычного красноватого цвета, приобретённого из-за соли в почве. На финише можно принять грязевую ванну, как говорят, очень полезную для кожи.

В 2020 году в Тарском районе открылся пеший экологический маршрут "Екатерининский бор". Это самая удалённая от Омска эткотропа (около 300 километров), но и место - одно из живописнейших в регионе, а сам маршрут круглогодичный. Тропа протяжённостью 2 км проходит по территории государственного природного заказника регионального значения "Урочище Екатерининское". Это кольцевой маршрут по реликтовому сосновому бору, ровная местность сменяется крутыми подъёмами и спусками. Есть шанс увидеть дикую орхидею венерин башмачок и рысь (не пугайтесь - она металлическая, как у Ленёво).

Экологический туризм требует от путешественника осознанности, заинтересованности и желания получить новые знания. Если вы запланировали для себя такой отдых, следуйте некоторым несложным правилам: