В Минэкономразвития прокомментировали перспективы модульных гостиниц

В 2024 году в эксплуатацию должны ввести 14,5 тысячи номеров в модульных отелях. Об этом замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал на заседании Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 20 июня.

В 2023 году Минэкономразвития запустило программу строительства модульных гостиниц.

«Мы понимали, что это определенный для нас вызов и риск, потому что деньги должны были быть использованы в текущем году, и объекты введены в текущем году, поэтому сложная задача стояла перед регионами», — отметил Вахруков.



По словам замглавы ведомства, часть результатов по вводу модульных гостиниц смогли перенести на 2024 год.

«По этому году по этой программе ожидаем ввода 14,5 тысячи гостиничных номеров», — рассказал он.



Как писала «Парламентская газета», в конце марта этого года Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам развития туризма, заявил, что программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена. Российский лидер отметил, что программа вызвала особый интерес у регионов и бизнеса.