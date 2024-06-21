Эксперты предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

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В сообщении ведомства говорится, что в пятницу, 21 июня, и субботу, 22 июня, местами в северо-западных, юго-восточных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — отметили сотрудники МЧС.

Ранее турист из США побывал на курортах Сочи и Крыма и высмеял их. Так, в частности, путешественник раскритиковал эти популярные курортные места за «ужасный сервис».