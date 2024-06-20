В Башкирии обсуждают введение новых требований к туристическим организациям

В парламенте Башкирии обсуждаются поправки к закону о туристической индустрии в регионе, которые повысят безопасность туристов. Курултай республики Башкортостан хочет сделать обязательным сопровождение туристов гидами-экскурсоводами по опасным маршрутам.

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Кроме того, в новой редакции закона о туристской деятельности в регионе туроператоров и предпринимателей, оказывающих туристические услуги, хотят обязать регулярно проводить аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Какие маршруты считать опасными, будут решать в министерстве предпринимательства и туризма, а их утвержденный список будет публиковаться на сайте министерства.

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