Как сэкономить на гостинице в Анапе

Номер на двоих на семь ночей сейчас можно забронировать за 57 тысяч ₽.

© РИА Новости

Некоторые популярные гостиницы all inclusive в Анапе уже приостановили продажи на лето 2024 года. В первую очередь раскупают семейные номера — таких предложений осталось мало, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Несмотря на высокий спрос, отели «всё включено» готовы предоставлять скидки от 10% до 30% в зависимости от продаж. Отели сети Miracleon предлагают тариф «раннее бронирование» со скидкой 10% от основного тарифа. В отелях Alean Family Doville и Alean Family Riviera действует тариф «невозвратный», предполагающий скидку 30% от основного.

Кроме того, многие гостиницы Анапы предлагают бесплатное дополнительное место для детей до 12 лет. Такая опция есть в отелях сетей Miracleon и «Ателика», а также в гостиницах MoreLeto, Blije и «Демократия». Отели сети курортов «АЛЕАН» размещают бесплатно детей до 12 лет, отель «Лазурный берег» — детей до 15 лет.

Номер на двоих в отеле 2–3* на семь ночей в первую неделю июля стоит от 57 тысяч ₽ до 100 тысяч ₽. Тур all inclusive на семь ночей в отель 4* — от 80 тысяч ₽ до 160 тысяч ₽ за двоих. Заезд на семь ночей в отель 5* с «всё включено» обойдётся минимум в 170 тысяч ₽ за двоих.

Ранее туроператоры назвали недорогие отели в Анапе со «всё включено» на лето 2024 года.