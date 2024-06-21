В Приморье утилизируют необычные достопримечательности

Пляжи Приморья лишаются уникальных достопримечательностей – затонувших у берегов судов, которые придают популярным местам отдыха особый колорит, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, «прощание с легендой» началось в бухте Витязь, где идут работы по уборке останков старинных зверобойных шхун финской постройки. Общественники и просто неравнодушные граждане лет пытались предотвратить это, но федеральный проект «Генеральная уборка» пока подлежит реализации без изменений. В 2024 году со дна Японского моря у берегов Приморского края должны поднять 11 затопленных судов.

Шхуны давно стали визитной карточкой и туристическим объектом полуострова Гамова. Но с точки зрения должностных лиц правительства Приморского края они оказывают негативное влияние на экологию и мешают судоходству.

Подобные работы сейчас ведутся на острове Рейнеке. В бухте Китовая у самого берега много лет лежало затонувшее судно «Мегры» – предположительно, зверобойная шхуна. Судно уже вытащили из воды, далее её утилизируют уже на материке.