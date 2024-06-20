Десять вопросов туристов, которые удивляют гидов Дагестана

Кавказские гиды-экскурсоводы давно привыкли к роли разрушителей мифов и стереотипов о местной жизни, обычаях и дресс-коде, но все же некоторые вопросы продолжают их удивлять. Например, такие:

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1. Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

Русский язык в Дагестане – государственный. На нем ведется обучение в школах и вузах, издаются газеты и книги, идет телерадиовещание, дети сдают ЕГЭ по русскому, весь документооборот в ведомствах также ведется на русском языке. Здесь крайне трудно найти человека, который не может свободно изъясниться по-русски. При этом большинство дагестанцев двуязычны, а некоторые и вовсе полиглоты.

2. На каком языке говорят в Дагестане?

Точно не на дагестанском – такого языка в природе нет. Жители Дагестана помимо русского говорят более чем на сорока языках и диалектах. Точное их количество лингвисты назвать затрудняются. 14 наиболее распространенных языков называются «титульными» (потому что до 2006 года республикой руководил Госсовет, в состав которого непременно входили представители 14 этих национальностей): аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, чеченский, цахурский.

3. Вас заставили покрыться или вы сами?

Ношение хиджаба – обязанность каждой совершеннолетней мусульманки. Об этом сказано в Коране: «Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны (овала лица и кистей рук), и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому…» (сура «Ан-Нур», аят 31). Принуждения в этом деле нет. Напротив, очень часто молодые девушки покрываются вопреки мнению своих более светских родителей, которые были воспитаны в советское время и считают хиджаб не традиционной одеждой дагестанок, а арабской модой.

4. Ваш муж не против, что вы работаете?

В Дагестане женщины не только работают во всех отраслях от торговли и образования до общественного транспорта и армии, но часто сами ведут бизнес. И это не нечто новое. Дагестанские женщины имеют очень мало общего с «порабощенной женщиной Востока». Они всегда работали наравне с мужчинами.

5. А нас не украдут?

Вероятность такого события исчезающе мала. Во всяком случае туристок в Дагестане еще не похищали. Умыкания невест еще случаются, когда влюбленные хотят обойти какие-то препятствия для женитьбы. Но такой способ вступить в брак осуждается и властями, и исламом, и обществом в целом, считается едва ли не позором для обеих сторон и поэтому встречается все реже. К слову, по официальной статистике, Дагестан является одним из самых безопасных регионов в России. В 2023 году здесь было зарегистрировано 43,7 преступлений на каждые 10 тысяч жителей. Меньше только в Чечне и Ингушетии, сообщает РИА «Рейтинг». По данным МВД, уровень преступности в Дагестане в 3 раза ниже, чем в среднем по стране.

6. Какая разница во времени с Москвой?

Дагестан, как и весь Северный Кавказ, находится в одном часовом поясе с Москвой (UTC +3), поэтому время здесь московское. Стрелки переводить туристу не придется. Но, кстати, чисто географически Махачкала лежит восточнее российской столицы на 10 градусов, и в середине прошлого века здесь применялось время не московское, а +1, как сейчас в Самаре или в Грузии, Армении и Азербайджане.

7. Какая у вас мобильная связь?

В Дагестане работают сети второго, третьего и четвертого поколения (2G, 3G, 4G (LTE)). Их используют операторы большой тройки: «Мегафон», МТС и «Билайн». В горной части республики лучше всего сигнал у «Мегафона» и МТС. Но мобильный интернет стабильнее у МТС. Помимо этого есть «Йота» и «Теле-2». Последняя работает только при условии подключения к сети одного из крупных операторов.

8. Можно ли купаться в купальнике?

Можно, если пляж – морской берег в городской черте, а не берег водохранилища или речки в горах. Купальник не должен выглядеть как несколько лоскутков на веревочках. А в горах все-таки лучше купаться в одежде – например, в шортах и футболке.

9. Носят ли женщины брюки?

Конечно, носят. Никаких запретов на ношение того или иного предмета одежды женщинами нет. Есть только рекомендации не носить слишком откровенные наряды (шорты, мини-юбки, майки, сарафаны, чересчур открытую, короткую, облегающую и прозрачную одежду), что может привести к неодобрительным замечаниям и солнечным ожогам. Кстати, широкие штаны по типу шаровар являются частью национального женского костюма у некоторых местных этносов.

10. Что такое махр?

Махр – брачный подарок жениха невесте при заключении мусульманского брака. Это одно из обязательных условий при вступлении в брак. Подарок должен иметь материальную ценность, размер его определяет будущая супруга. Это могут быть деньги, квартира, машина, путешествие, украшения, готовый бизнес. Махр показывает решительность мужчины вступить в брак. И является некой подушкой безопасности для женщины, если она останется без мужа. Но назначение невестой большого махра порицается. Минимальным подарком считается 30,61 грамма серебра или его эквивалентная стоимость. Не стоит путать махр с калымом. Последнее - это то, что по традиции невесте и ее семье приносит семья жениха перед свадьбой, а махр – это то, что невеста может попросить для себя у жениха при заключении брака и что принадлежит только ей.