В Самарской области подготовили мобильную сеть к туристическому сезону

В Самаре работы прошли на Заводском шоссе, вблизи дачных массивов на Утевской улице и рядом с парком "Воронежские озера". В Жигулевске инженеры охватили территорию у подножия горы Сосновая, а в Отрадном улучшения заметят горожане и гости, прогуливающиеся по бульвару Узилова.

В ходе модернизации оператор запустил дополнительный среднечастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в часы пик. Техническое решение позволило увеличить емкость и обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

"Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи, включая измерение скорости интернета в моменты наибольшей активности клиентов. Когда количество пользователей или трафик растет, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительные объекты. Особенно важен мониторинг летом, когда увеличивается туристический поток и среднемесячный объем онлайн-данных возрастает до 30%", — рассказал Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.



Как показывает big data оператора, уже с весны регион начали активно посещать путешественники. Чаще в Самару, Жигулевск и Отрадный приезжали гости из Челябинской, Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В среднем за поездку абонент МегаФона использует по 700 МБ данных, а рекордсмены из Мурманской и Магаданской областей — около 1,5 ГБ.