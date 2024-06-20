Донской спортсмен создал в заливе курорт для семейного отдыха

В 50 километрах от Ростова появилась любопытная туристическая локация, которая сразу привлекла внимание тех, кто хочет интересно и с комфортом отдохнуть.

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Не пугают ни расстояние - полсотни километров по весьма загруженной трассе Р-280, ни пробка на участке капремонта. Народ прибывает.

В самом начале реализации, казалось бы, безумной идеи не очень-то верилось в ее успех. Совершенно заброшенный участок земли, неосвоенное побережье Таганрогского залива с его обрывистыми берегами, полное отсутствие инфраструктуры. Разве можно заманить сюда современного избалованного туриста?

Мы встретились с инициатором идеи Сергеем Мелиховым, чтобы узнать, как все-таки у него все получилось.

Сергей Мелихов - выпускник РГСУ, инженер-строитель. К тому же профессиональный спортсмен, занимался академической греблей. Его гордость - покоренное в 2018 году на простой гоночной лодке, с помощью одной мускульной силы Черное море по прямой от Трабзона до Сочи. Он придумал этот переход и собрал команду. В результате этого беспрецедентного похода были поставлены два мировых рекорда и обеспечено место в Книге рекордов Гиннесса. 289 километров за 28 часов 18 минут. Это не для красного словца. Эти спортивные принципы Мелихов использует и в бизнесе.

- В любой предпринимательской деятельности есть доля неопределенности, которую не можешь контролировать. Нет страхового пояса. Но это заставляет двигаться вперед, - говорит Сергей. - Так, выходя в черноморский поход, мы вообще не знали, вернемся ли назад. Хотя предусмотрено было все, каждая деталь оборудования, плавсредства. Но все могло быть: в августе и штормы, и ураганы налетают внезапно.

Рисковал? Да. Но после "черноморского рубежа" Мелихову сам черт не страшен.

Вначале была мысль построить коттеджный поселок. Стал присматривать место вокруг Ростова: Аксайский, Азовский районы и без того весьма застроенные территории. А потом решил посмотреть Неклиновский, вдоль Таганрогского залива. Места там живописнейшие. С крутого обрыва открывается завораживающий вид на бескрайнюю гладь залива. Вот это преимущество он и решил использовать.

Нашел бывший лагерь-профилакторий - заброшку.

- Состояние как после бомбежки, - рассказывает Сергей. - Все металлические фермы построек, кирпичи, столярка - все вырвано с мясом, растащено, распродано. Даже каменную лестницу, и ту разломали, чтобы добыть железные прутья на металлолом.

Зато тут сохранился лес, которому 80, а то и 90 лет, а главное, тот самый захватывающий вид на залив.

Мелихов приобрел все 12 гектаров, вместе с убитыми постройками. И задумал здесь большой развлекательный парк семейного отдыха. В лесу появились прогулочные зоны, детская площадка с аттракционами. И построили первый панорамный бассейн, какого еще не было даже на Черном море: он находится в 40 метрах над уровнем моря, и когда плаваешь в бассейне, горизонт зрительно сливается с заливом. Эффект неповторимый: плывешь в бассейне или уже в море?

Креатив - главный двигатель успеха. Чем иначе завлечь туристов за тридевять земель? Так, в первый же год здесь появился "кукурузный лабиринт". Два гектара засеяли кукурузой, и когда она вымахала под два метра, прорубили ходы, в которых бегала неугомонная детвора. Но главная ставка - на водные аттракционы.

После первого бассейна пришел черед второго, третьего, четвертого, и теперь аквазона - это четыре больших водоема, а еще четыре вида бань и сауна. На деревянных лавках в сауне с панорамным окном девушки делают прекрасные селфи с видом на море. Еще, конечно, множество развлекательных программ, пенные вечеринки, аквагрим.

Еще одна новинка - стеклянный бассейн. Одну сторону длиной восемь метров его закрывает полностью прозрачная стена. Хотя толщина стекла 12 сантиметров, его практически не видно. Стену таганрогские художницы расписали граффити по мотивам произведений Жюля Верна в стиле 3D, и теперь посетители плавают прямо рядом с акулами, спрутами, которые натурально выглядывают из воды. В этом году построили детский аквагородок, он претендует на самый большой в регионе комплекс с пятью горками и высотой свыше 12 метров.

Самое интересное, что все материалы, используемые при строительстве, - наносные, привозные, требующие огромных трудозатрат. Белый мельчайший чистый песок, который образует здесь даже легкие барханы, завозили на пляжи самосвалами. Воду для всех трех бассейнов - водовозками. Причем работает и серьезная станция по ее очистке.

Увеличение числа посетителей привело к необходимости своего кафе - с привозным фастфудом, а теперь уже открыл свои двери и небольшой отель на 11 мест, чтобы можно было остановиться на два-три дня. В лесной зоне появятся А-фреймы, деревянные экологичные домики треугольной формы на семью из четырех человек. Стоимость проживания - от девяти тысяч рублей.

В чем же успех подобного бизнеса? Понятно, что окупается он далеко не сразу. Хотя парк приглашает гостей уже круглогодично - в бани и сауну, но мертвый сезон никто не отменял. Сам учредитель рассчитывает, что о доходах можно говорить лет через 10 - 15. А пока идет развитие и дальнейшее благоустройство. Кстати, комплекс дал около 70 рабочих мест местным жителям из ближайшей Приморки, приезжают также работники из Таганрога.

Но, главное, предпринимателю удалось попасть на гребень спроса нынешнего городского жителя оторваться от каждодневной суеты и устроить себе и своей семье маленький праздник-путешествие. На электричке, на машине туда, где лес, море, бассейны, за новыми впечатлениями и позитивными эмоциями. А еще сделать множество фотографий для своих соцсетей. Сегодня, когда большинство семей все-таки ограничены в возможностях путешествий - как финансовых, так и временных, когда хочется не просто целый год ждать отпуска, а выехать в свой выходной день, то лучше возможности трудно себе представить. Так что основной контингент приезжающих сюда - семьи из Ростова и Таганрога, а еще становится все больше транзитных путешественников из Москвы, Питера, Воронежа, которые по пути к морю заезжают в необычный парк.

Мнение

Татьяна Горяйнова, директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области: